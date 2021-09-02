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Akfen GYO’nun gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 arttı

02.09.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akfen GYO, Ocak-Temmuz arası dönemi içeren 7 aylık dönemdeki gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 200 oranında artışla 83 milyon TL’ye ulaştı.

Akfen GYO’nun gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 arttı

Akfen GYO’nun 2021 yılıyla birlikte aldığı önlemler ve portföyüne kattığı Bodrum Loft Tatil Köyü, Isparta ile Kütahya öğrenci yurtlarıyla birlikte şirketin Temmuz ayındaki toplam kira geliri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 267 oranında artarak 20 milyon TL’ye çıktı. Şirketin geçen yıl 27 milyon TL olarak gerçekleşen Ocak-Temmuz arası dönemi içeren 7 aylık dönemdeki gelirleri bu yılın aynı döneminde ise yüzde 200 oranında yükselişle 83 milyon TL’ye ulaştı.

2021 yılı başından itibaren 59 milyon Euro’luk yatırımla çoğunluğu şehir otellerinden oluşan portföyüne Bodrum Loft Tatil Köyü ile Isparta ve Kütahya öğrenci yurtlarını ekleyen şirket, portföyünü 21 otel, 2 öğrenci yurdu, 1 ofis binası olarak yeniden yapılandırdı. Şirket ikinci adım olarak 15’i Türkiye’de ve 4’ü Rusya’da olmak üzere 19 otelini işleten dünyanın önde gelen zincirlerinden Accor Grubu ile kira sözleşmesini revize ederek kendi lehine iyileştirdi. Bu değişiklik şirketin sağladığı kira gelirlerine yılbaşından itibaren artış olarak yansıdı.

JCR AVRASYA'DAN BELGE ALDI

Şirket üçüncü adımında kreditörleri ile anlaşarak mevcut borç tutarı olan 178 milyon Euro’yu önce 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırdı. Şirket, 2021 yılı başından itibaren 3 sermaye artışı gerçekleştirdi. Böylelikle şirketin sermayesi sadece 8 aylık dönemde 5 kat büyüme gösterdi. Şirket, bu adımlarıyla kredi derecelendirme şirketi JCR Avrasya tarafından “yatırım yapılabilir” derecesi de aldı.

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Şirketin sahip olduğu 15’i Türkiye’de, 4’ü Rusya’da bulunan toplam 19 otelinden elde ettiği Temmuz ayı kira geliri ise 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 339 artış göstererek 1.1 milyon Euro’ya çıktı. Ocak-Temmuz dönemi gelirleri ise geçen yıla göre yüzde 111 artışla 3,7 milyon Euro oldu.

Şirketin portföyünün şehir otellerinden oluşması sebebiyle geçen yıl pandemi kaynaklı gelir düşüşlerinin yüzde 54’ü bulduğuna dikkat çeken Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, “Bu senenin başından itibaren çok hızlı ve yeni adımlar atarak gelirlerimizde önemli artışların yolunu açtık. 7 aylık dönemde sağladığımız yeniden yapılanma ile koronavirüsün oluşturduğu olumsuz tabloyu silerken, pandemi öncesi rakamları da yakalıyoruz. Elde ettiğimiz olumlu finansal tablolarımız ile gelecek dönemde temettü dağıtımı ve yeni yatırımlara odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

Karaağaoğlu, geçen yıl kapılarını açan Bodrum Loft’un modern köy yaşamını tatilciler ile buluşturan konseptinin ilgi gördüğünü belirterek, “Tatil köyümüz 2 yıldır Mayıs-Ekim ayları arasında tam doluluk ile çalışıyor. İçerisindeki restoranlarla Bodrum’da popüler mekanlar olarak öne çıkması Bodrum Loft’dan elde ettiğimiz gelirlerin öngörülenden daha çok artmasına neden oluyor. Gelecek yıl da yüksek performans bekliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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