ALARKO HOLDING (ALARK) 12 Mayıs Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi 11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde güne 99,35 TL’den başladı. Seans içinde 101,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 99,00 TL görüldü ve günü 100,90 TL’den kapattı.

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi için 11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,77 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,62 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,15 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 100,90 TL, 99,15 TL, 99,95 TL, 100,30 TL, 94,65 TL oldu. Bu dönemde fiyat 100,30 TL – 99,95 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesinin 11 Mayıs Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 93,30 TL, 52 günlük ortalama 90,87 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 100,33 TL ve 100,67 TL destek, 99,33 TL ve 98,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.