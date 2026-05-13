"Yeni pozisyon almak riskli" diyerek uyardı! Altın mı gümüş mü alalım?

Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasaların ABD-İran gerilimi ve ateşkes açıklamalarına verdiği sınırlı tepkiyi değerlendirdi. Eryılmaz, 'Gümüş mü, altın mı?' sorusunu da yanıtladı.

Cansu Çamcı
Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasaların ABD-İran gerilimi ve ateşkes açıklamalarına verdiği sınırlı tepkiyi değerlendirirken, özellikle gümüşteki sert yükselişe dikkat çekti. Eryılmaz, “Piyasa artık ne savaş var ne barış var ortamına alıştı. Asıl fiyatlamayı daha iyi ya da daha kötü senaryoda göreceğiz” dedi.

Borsa İstanbul’un güne yatay-negatif başladığını belirten Eryılmaz, bankacılık hisseleri öncülüğünde geri çekilme yaşandığını ancak bilanço döneminin etkisiyle toparlanmanın geldiğini söyledi.

"KIRILIM OLMADAN YENİ POZİSYON ALMAK RİSKLİ"

"15.204 ile tarihi zirve yenilendi ama burada tutunamadık” diyen Eryılmaz, son dönemde özellikle 15.100-15.150 bandına dikkat çektiğini vurguladı:

"15.200’ü hacimli kırarsak hızlı şekilde 15.500, ardından 16.000 hedefi gündeme gelir. Ama kırılım olmadan yeni pozisyon almak riskli."

Uzun vadeli görünümde ise stratejisinin değişmediğini belirten Eryılmaz, geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı sunduğunu ifade etti.

Fon piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Eryılmaz, özellikle hisse senedi yoğun fonların yatırımcı açısından avantajlı olduğunu söyledi:

“Borsanın kötü gittiği dönemde bile çok iyi kazandıran serbest fonlar var. Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj olmaması önemli avantaj.”

PETROL YÜKSELDİ, PİYASA SINIRLI TEPKİ VERDİ

ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yukarı taşıdığına dikkat çeken Eryılmaz, buna rağmen diğer piyasalarda sert bir panik havası oluşmadığını söyledi.

Brent petrolde gün içinde %4-5’e varan yükselişler görüldüğünü belirten ekonomist, buna rağmen altın ve borsaların görece sakin kaldığını ifade etti:

"Petrol fiyatlıyor ama diğer varlıklar eskisi kadar reaksiyon vermiyor. Piyasa bu haber akışına alışmış görünüyor"

GÜMÜŞTE SERT YÜKSELİŞ: “TEKNİK HAREKET”

Gümüş fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Eryılmaz, hareketin temelinden çok teknik nedenlerle desteklendiğini söyledi.

Altın-gümüş rasyosundaki sert düşüşe dikkat çeken Eryılmaz şöyle konuştu:

“Altın-gümüş rasyosu tarihsel ortalamanın çok altına indi. Bugünkü güçlü yükselişin önemli nedenlerinden biri bu.”

Piyasada Körfez ülkelerinin Amerikan tahvillerinden çıkıp gümüşe yöneldiğine dair iddialar bulunduğunu aktaran Eryılmaz, ETF tarafındaki girişlerin de yükselişi desteklediğini belirtti.

GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK SEVİYELER: 84 VE 86 DOLAR

Gümüş yatırımcıları için teknik seviyeleri paylaşan Eryılmaz, kısa vadede dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

Ancak mevcut seviyelerde yeni alımların risk içerdiğini belirten ekonomist, şu değerlendirmeyi yaptı:

“86 dolar üzeri hacimli kapanış olmadan yeni alım yapmak riskli olabilir.”

Kısa vadede %5’lik düzeltmenin şaşırtıcı olmayacağını ifade eden Eryılmaz, yüksek risk iştahına sahip yatırımcıların kademeli alım yapabileceğini söyledi.

GMSTR İÇİN 830 SEVİYESİ KRİTİK

Eryılmaz, GMSTR tarafında da teknik görünümün güçlü olduğunu belirterek, Ichimoku bulutu ve süper trend göstergelerinin pozitif sinyal verdiğini ifade etti.

755 seviyesinin önemli destek olduğunu söyleyen ekonomist, şu seviyelere dikkat çekti:

790-830 bandı güçlü direnç
830 üzeri yeni momentum alanı
918 seviyesi yeni hedef
Orta vadede 1000-1120 bandı potansiyeli

Eryılmaz, özellikle 700 seviyesinin altına inilmesi halinde görünümün bozulabileceğini kaydetti.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

ABD TÜFE verisinin piyasalar açısından kritik olduğunu belirten Eryılmaz, beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon rakamının piyasaları yeniden sert şekilde etkileyebileceğini söyledi:

“TÜFE beklentisi 3.7. Eğer 4’ün üzerinde bir veri gelirse dolar güçlenebilir, ABD 10 yıllıkları yükselebilir ve bu durum gümüşte düzeltme için bahane olabilir.”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

