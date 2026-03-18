ALARKO HOLDING (ALARK) 19 Mart Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi 18 Mart Çarşamba 2026 tarihinde güne 92,20 TL’den başladı. Seans içinde 92,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 89,45 TL görüldü ve günü 90,00 TL’den kapattı.

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi için 18 Mart Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,17 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,31 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,36 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 90,00 TL, 92,00 TL, 89,10 TL, 89,80 TL, 92,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 89,10 TL – 92,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesinin 18 Mart Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 97,81 TL, 52 günlük ortalama 104,12 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 88,67 TL ve 87,33 TL destek, 91,67 TL ve 93,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.