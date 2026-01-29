ALARKO HOLDING (ALARK) 30 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi 29 Ocak Perşembe 2026 tarihinde güne 107,80 TL’den başladı. Seans içinde 110,40 TL seviyesine yükseldi, en düşük 107,40 TL görüldü ve günü 109,50 TL’den kapattı.

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi için 29 Ocak Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,77 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,60 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 14,67 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 109,50 TL, 107,60 TL, 106,60 TL, 109,60 TL, 110,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 106,60 TL – 110,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesinin 29 Ocak Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 105,41 TL, 52 günlük ortalama 101,13 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 106,67 TL ve 104,33 TL destek, 110,67 TL ve 112,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.