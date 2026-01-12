FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

ANADOLU EFES (AEFES) 13 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ANADOLU EFES (AEFES), 13 Ocak Salı 2026 için hazırlanan analizde, 12 Ocak Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 16,40 TL kapanış, %-0,55 değişim ve 1,41 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ANADOLU EFES (AEFES) 13 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,41%
AEFES -0,55%
ASELS 1,07%
ASTOR 5,36%
BIMAS 2,40%
DSTKF -1,12%
EKGYO 0,75%
ENKAI -1,72%
EREGL 0,89%
FROTO 0,36%
GARAN 0,07%
GUBRF 1,87%
ISCTR -0,14%
KRDMD 2,84%
KCHOL 2,72%
MGROS -0,08%
PGSUS -0,15%
PETKM 0,77%
SAHOL 1,97%
SASA -0,85%
SISE 0,71%
TAVHL 0,69%
TOASO 1,54%
TUPRS 2,89%
TRALT 5,23%
THYAO 0,00%
TTKOM 0,09%
TCELL 1,27%
ULKER 3,14%
YKBNK -1,01%
Taner Şahin

ANADOLU EFES (AEFES) hissesi 12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde güne 16,55 TL’den başladı. Seans içinde 16,65 TL seviyesine yükseldi, en düşük 16,36 TL görüldü ve günü 16,40 TL’den kapattı.
ANADOLU EFES (AEFES) hissesi için 12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,55 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,41 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 85,34 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 16,40 TL, 16,49 TL, 16,60 TL, 16,51 TL, 16,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 16,40 TL – 16,60 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ANADOLU EFES (AEFES) hissesinin 12 Ocak Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 16,23 TL, 52 günlük ortalama 15,64 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 16,00 TL ve 16,00 TL destek, 16,00 TL ve 16,00 TL direnç noktalarıdır.

ANADOLU EFES (AEFES) 13 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ANADOLU EFES (AEFES) 13 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 425 bin liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 425 bin liraya yükseldi
Dev otomobil markası fabrikasını kapattı!Dev otomobil markası fabrikasını kapattı!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
283
20.946.516.599,00
% 1.07
18:10
THYAO
291.5
14.380.034.650,50
% 0
18:10
KCHOL
189
10.286.612.415,20
% 2.72
18:10
TRALT
46.68
8.551.623.826,32
% 5.23
18:10
ISCTR
14.45
8.551.042.548,20
% -0.14
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 AEFES AEFES analizi AEFES teknik analiz AEFES günlük işlem hacmi AEFES günlük teknik analiz AEFES gün sonu kapanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi!

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi!

Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Bankalar tek tek arayacak'

Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Bankalar tek tek arayacak'

Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'

Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.