ANADOLU EFES (AEFES) 20 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ANADOLU EFES (AEFES) hissesi 19 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde güne 18,09 TL’den başladı. Seans içinde 18,22 TL seviyesine yükseldi, en düşük 17,57 TL görüldü ve günü 18,03 TL’den kapattı.

ANADOLU EFES (AEFES) hissesi için 19 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,17 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,54 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 86,01 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 18,03 TL, 18,06 TL, 17,16 TL, 16,99 TL, 16,51 TL oldu. Bu dönemde fiyat 16,51 TL – 18,06 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ANADOLU EFES (AEFES) hissesinin 19 Ocak Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 16,38 TL, 52 günlük ortalama 15,91 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 16,67 TL ve 15,33 TL destek, 18,67 TL ve 19,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.