FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

ANADOLU EFES (AEFES) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

ANADOLU EFES (AEFES) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

ANADOLU EFES (AEFES) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu
Ezgi Sivritepe

Anadolu Efes (AEFES) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı yatırımcılar için dikkat çekici bir gelişme sunmaktadır. Hisse, önceki gün 14,04 TL'den kapanmıştı. 3 Ekim 2025 tarihinde 14,08 TL'den açılış yaptı. Gün içinde en yüksek 14,11 TL'yi gördü. En düşük ise 13,73 TL olarak kaydedildi. Şu an itibarıyla hisse 13,75 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları arasında 13,75 TL, 14,04 TL, 13,83 TL, 13,65 TL ve 14,02 TL bulunmaktadır. Bu veriler, hisse fiyatında kısa vadeli dalgalanmaların yaşandığını göstermektedir. Hisse 13,65 TL ile 14,04 TL arasında bir bantta hareket etmektedir.

Günlük bazda, 3 Ekim 2025'teki hisse fiyatı, önceki güne göre %0,29'luk bir düşüş göstermiştir. Bu düşüş, yatırımcıların kısa vadeli kar realizasyonları ve piyasa dinamikleri ile açıklanabilir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, 13,65 TL güçlü bir destek noktasıdır. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda, 13,50 TL ve 13,00 TL seviyeleri takip edilecektir. Direnç seviyeleri ise 14,04 TL ve 14,11 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin aşılması halinde, 14,50 TL ve 15,00 TL hedeflenebilir.

Gün sonuna kadar hisse fiyatının 13,65 TL ile 14,04 TL arasında dalgalanması beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde, 13,65 TL'nin altına inilmesi durumunda 13,50 TL ve 13,00 TL test edilebilir. 14,04 TL'nin aşılması halinde ise 14,50 TL ve 15,00 TL seviyeleri gündeme gelebilir.

Kısa vadeli dalgalanmaların devam etmesi muhtemeldir. Yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini dikkate alması önemlidir. Ayrıca piyasa haberleri ve şirketin finansal performansı yakından izlenmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!Memur ve emekli için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!
Kira artış oranı belli oldu! Ekim 2025 kira zammı... Ev sahibi ve kiracılar bekliyordu, rakam netleştiKira artış oranı belli oldu! Ekim 2025 kira zammı... Ev sahibi ve kiracılar bekliyordu, rakam netleşti

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
33.36
3.075.559.352,06
% -2.4
10:36
THYAO
316.5
2.394.524.043,50
% 0.48
10:36
AKBNK
61.25
2.318.699.250,40
% -1.92
10:36
ISCTR
13.74
1.751.496.164,68
% -1.51
10:36
DOFRB
144.9
1.641.039.628,20
% 6.78
10:36
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.