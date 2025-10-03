ANADOLU EFES (AEFES) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Anadolu Efes (AEFES) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı yatırımcılar için dikkat çekici bir gelişme sunmaktadır. Hisse, önceki gün 14,04 TL'den kapanmıştı. 3 Ekim 2025 tarihinde 14,08 TL'den açılış yaptı. Gün içinde en yüksek 14,11 TL'yi gördü. En düşük ise 13,73 TL olarak kaydedildi. Şu an itibarıyla hisse 13,75 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları arasında 13,75 TL, 14,04 TL, 13,83 TL, 13,65 TL ve 14,02 TL bulunmaktadır. Bu veriler, hisse fiyatında kısa vadeli dalgalanmaların yaşandığını göstermektedir. Hisse 13,65 TL ile 14,04 TL arasında bir bantta hareket etmektedir.

Günlük bazda, 3 Ekim 2025'teki hisse fiyatı, önceki güne göre %0,29'luk bir düşüş göstermiştir. Bu düşüş, yatırımcıların kısa vadeli kar realizasyonları ve piyasa dinamikleri ile açıklanabilir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından, 13,65 TL güçlü bir destek noktasıdır. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda, 13,50 TL ve 13,00 TL seviyeleri takip edilecektir. Direnç seviyeleri ise 14,04 TL ve 14,11 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin aşılması halinde, 14,50 TL ve 15,00 TL hedeflenebilir.

Gün sonuna kadar hisse fiyatının 13,65 TL ile 14,04 TL arasında dalgalanması beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde, 13,65 TL'nin altına inilmesi durumunda 13,50 TL ve 13,00 TL test edilebilir. 14,04 TL'nin aşılması halinde ise 14,50 TL ve 15,00 TL seviyeleri gündeme gelebilir.

Kısa vadeli dalgalanmaların devam etmesi muhtemeldir. Yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini dikkate alması önemlidir. Ayrıca piyasa haberleri ve şirketin finansal performansı yakından izlenmelidir.