ASELSAN (ASELS) 01 Mayıs Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde güne 427,25 TL’den başladı. Seans içinde 431,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 418,25 TL görüldü ve günü 420,25 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,23 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,48 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 27,05 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 420,25 TL, 425,50 TL, 414,50 TL, 415,00 TL, 392,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 392,00 TL – 425,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 30 Nisan Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 391,03 TL, 52 günlük ortalama 352,93 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 399,67 TL ve 379,33 TL destek, 432,67 TL ve 445,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.