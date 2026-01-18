ASELSAN (ASELS) 19 Ocak Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 16 Ocak Cuma 2026 tarihinde güne 303,25 TL’den başladı. Seans içinde 312,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 301,00 TL görüldü ve günü 309,25 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 16 Ocak Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,23 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 15,61 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 50,89 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 309,25 TL, 302,50 TL, 288,00 TL, 289,75 TL, 283,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 283,00 TL – 309,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 16 Ocak Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 250,34 TL, 52 günlük ortalama 214,25 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 291,67 TL ve 274,33 TL destek, 317,67 TL ve 326,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.