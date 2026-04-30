ASTOR ENERJI (ASTOR) 01 Mayısıs Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde güne 264,00 TL’den başladı. Seans içinde 284,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 260,00 TL görüldü ve günü 284,00 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 30 Nisan Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %7,58 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 12,78 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 46,61 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 284,00 TL, 264,00 TL, 254,75 TL, 243,60 TL, 221,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 221,50 TL – 284,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 30 Nisan Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 216,59 TL, 52 günlük ortalama 200,15 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 242,00 TL ve 200,00 TL destek, 305,00 TL ve 326,00 TL direnç noktalarıdır.

