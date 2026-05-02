Serasının kapılarını vatandaşa açtı bedava dağıttı!

Antalya’nın Serik ilçesinde, bir üretici tarlada kalan ürünlerin maliyetini kurtarmadığı gerekçesiyle israf edilmemesi için takdir toplayan bir iş birliğine imza atıldı. Üretici ve aracı olan Mustafa Ünal, tonlarca patlıcanı halkın sofrasına ulaştırmak için seraların kapısını vatandaşlara açtı. Ürünlerin çöpe gitmesine gönlü razı olmayan üretici, Ünal aracılığıyla halka çağrıda bulunarak ürünlerin seradan ücretsiz toplanmasını istedi.

ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITTI

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Ünal, israfın önüne geçmek istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Patlıcanlarımız çöpe gidinceye kadar tarlayı sürmek yerine halkımız faydalansın istedik. Hayırsever abimiz bize ulaşarak bu ürünlerin vatandaşlara ücretsiz ulaştırılmasını rica etti. Biz de bu hayra vesile olmak adına ürünlerimizi paylaşıyoruz. Çınar altında dağıtarak herkesin bu imkandan haberdar olmasını amaçladık"