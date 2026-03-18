ASTOR ENERJI (ASTOR) 19 Mart Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 18 Mart Çarşamba 2026 tarihinde güne 184,00 TL’den başladı. Seans içinde 188,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 184,00 TL görüldü ve günü 185,20 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 18 Mart Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,37 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,46 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 23,92 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 185,20 TL, 182,70 TL, 186,00 TL, 194,90 TL, 199,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 182,70 TL – 199,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 18 Mart Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 185,55 TL, 52 günlük ortalama 169,06 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 178,33 TL ve 171,67 TL destek, 195,33 TL ve 205,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.