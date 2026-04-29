ASTOR ENERJI (ASTOR) 30 Nisan Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde güne 256,00 TL’den başladı. Seans içinde 264,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 252,00 TL görüldü ve günü 264,00 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 29 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,63 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 10,28 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 39,99 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 264,00 TL, 254,75 TL, 243,60 TL, 221,50 TL, 207,90 TL oldu. Bu dönemde fiyat 207,90 TL – 264,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 29 Nisan Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 212,25 TL, 52 günlük ortalama 197,99 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 226,00 TL ve 188,00 TL destek, 283,00 TL ve 302,00 TL direnç noktalarıdır.

