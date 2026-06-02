Haziran 2026 Hyundai kampanyası belli oldu: 405 bin TL indirim

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Haziran 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Hyundai fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Haziran Hyundai sıfır araç kampanyaları ne? Hyundai'nin sunduğu güncel araç kampanyaları listeledik. İşte Hyundai i20, Hyundai i30, Hyundai Bayon, Hyundai Kona, Hyundai Inster, Hyundai Kona elektrik, Hyundai Tucson, Hyundai IONIQ 5, Hyundai IONIQ 6, Hyundai IONIQ 9, güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

HYUNDAI İ20

140.000 TL'ye varan indirim veya 250.000 TL'ye 12 ay 0,99% faiz imkanı sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI İ30

1.944.000 TL fiyat imkanı ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI BAYON

150.000 TL'ye varan indirim veya 250.000 TL'ye 12 ay 0,99% faiz imkanı sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI KONA ELEKTRİK

95.000 TL indirim imkanı ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI KONA

2025 Model KONA 2.340.000 TL fiyat imkanı ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

2026 Model KONA 2.380.000 TL fiyat imkanı ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI TUCSON

2025 Model TUCSON 2.299.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

2026 Model TUCSON 2.387.262 TL fiyat imkanı veya 130.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI IONIQ 5

IONIQ 5, 2.484.602 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

IONIQ 5 N, 405.000 TL indirim imkanı ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI IONIQ 6

110.000 TL indirim imkanı ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI INSTER

1.550.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI IONIQ 9

5.810.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.