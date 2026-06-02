Haziran 2026 Hyundai kampanyası belli oldu: 405 bin TL indirim

Sıfır araç almayı düşünenler Haziran 2026 araç kampanyalarını takip ediyor. 2026 yılında araba markaları araç kampanyalarına devam ediyor. Araç almayı planlayanların araştırdığı markalardan bir tanesi olan Hyundai'nin güncel fiyatları ve Haziran sıfır araç kampanyalarını listeledik.

Hande Dağ

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Haziran 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Hyundai fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Haziran Hyundai sıfır araç kampanyaları ne? Hyundai'nin sunduğu güncel araç kampanyaları listeledik. İşte Hyundai i20, Hyundai i30, Hyundai Bayon, Hyundai Kona, Hyundai Inster, Hyundai Kona elektrik, Hyundai Tucson, Hyundai IONIQ 5, Hyundai IONIQ 6, Hyundai IONIQ 9, güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

HYUNDAI İ20

140.000 TL'ye varan indirim veya 250.000 TL'ye 12 ay 0,99% faiz imkanı sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI İ30

1.944.000 TL fiyat imkanı ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI BAYON

150.000 TL'ye varan indirim veya 250.000 TL'ye 12 ay 0,99% faiz imkanı sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI KONA ELEKTRİK

95.000 TL indirim imkanı ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI KONA

  • 2025 Model KONA 2.340.000 TL fiyat imkanı ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
  • 2026 Model KONA 2.380.000 TL fiyat imkanı ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI TUCSON

  • 2025 Model TUCSON 2.299.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
  • 2026 Model TUCSON 2.387.262 TL fiyat imkanı veya 130.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI IONIQ 5

  • IONIQ 5, 2.484.602 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
  • IONIQ 5 N, 405.000 TL indirim imkanı ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI IONIQ 6

110.000 TL indirim imkanı ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI INSTER

1.550.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

HYUNDAI IONIQ 9

5.810.000 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor. Kampanya 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

