ASTOR ENERJI (ASTOR) 31 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 30 Aralık Salı 2025 tarihinde güne 115,30 TL’den başladı. Seans içinde 117,40 TL seviyesine yükseldi, en düşük 114,90 TL görüldü ve günü 117,00 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 30 Aralık Salı 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,65 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,59 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 22,24 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 117,00 TL, 115,10 TL, 118,10 TL, 114,90 TL, 114,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 114,00 TL – 118,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 30 Aralık Salı 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 108,32 TL, 52 günlük ortalama 100,18 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 114,67 TL ve 112,33 TL destek, 118,67 TL ve 120,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.