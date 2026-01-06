Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

ABD yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılması sonrası jeopolitik gelişmeler piyasaların odağına yerleşti.

Bölgedeki gerginlikler küresel piyasalarda risk iştahını etkilemezken, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine de ilgi devam ediyor. Yapay zeka şirketlerinin, yatırımlarına devam edeceğine ve kazançlarını artıracağına yönelik beklentiler yeni yılda piyasalarda risk iştahının artmasını sağlayan önde gelen faktörler arasında yer alıyor.

Yatırımcılar, özellikle veri merkezleri ve gelişmiş bilgi işlem alanlarından gelen artan yapay zeka talebine yönelik pozisyon almaya devam ediyor. Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüş beklentilerinin etkisiyle sanayi şirketleri tarafında da primler dikkati çekiyor.

Asya tarafında da teknoloji ve sanayi şirketleri öncülüğünde alıcılı bir görünüm öne çıkarken, Güney Koreli yarı iletken hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Güney Kore'de Kospi endeksindeki Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 9,1 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 4 artışla alıcı buluyor.

ÇİN,VENEZUELA İLE İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR!

Çin, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından ülkede siyasi durum nasıl değişirse değişsin ekonomik işbirliğini sürdüreceğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Venezuela'daki siyasi durum nasıl değişirse değişsin Çin'in farklı sektörlerde ekonomik işbirliğini değiştirme iradesi değişmeyeceğini belirterek, yatırımların devam edeceğini söyledi.

Lin, egemen ülkeler arasındaki işbirliğinin ulusal yasalar ve uluslararası hukukun koruması altında olduğunu vurguladı. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artışla 52.514 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselişle 4.525 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 4.080 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,6 primle 26.761 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 kayıpla 85.041 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır