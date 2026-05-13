FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Asya borsaları, Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesinde Hong Kong hariç pozitif seyir izleniyor.

Asya borsaları, Hong Kong hariç pozitif seyrediyor
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'de hızlanan enflasyonun ABD/İsrail-İran savaşının ekonomik etkilerini ortaya koymasıyla yön arayışı öne çıkıyor.

Jeopolitik gerilimlerle yükselen petrol fiyatlarıyla artan enflasyonist endişeler, piyasalarda risk unsuru olmaya devam ediyor. ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar da petrol fiyatları üzerinde etkili olurken bu durum küresel ölçekte makro görünüme yönelik endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Asya piyasalarında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesinde alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Trump'ın Çin ziyaretinde Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın da bulunacağına dair haberler Asya piyasalarında risk iştahını destekledi. Söz konusu haberin ardından bölgede çip şirketlerinin hisselerinde yükselişler görüldü.

Japonya'da yükselen enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları tetiklemesiyle ülkede 20 yıllık tahvil faizi yüzde 3,49'a çıkarak Ağustos 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Yen'deki zayıflık da devam ederken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 157 seviyesinde seyrediyor. Yendeki zayıflığın enflasyonist riskleri ve tahvil piyasasındaki satış baskısını artırması Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin güçlenmesine neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,63 artışla 7.844 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,94 değer kazancıyla 63.330 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.236, puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 26.312 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 primle 74.886 puan seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında düşüş! Çeyrek altın fiyatı...Gram altında düşüş! Çeyrek altın fiyatı...
Altın mı gümüş mü alalım? Filiz Eryılmaz uyardıAltın mı gümüş mü alalım? Filiz Eryılmaz uyardı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
A1CAP
0
0,00
% 0
18:10
MTRKS
0
0,00
% 0
18:10
MOGAN
0
0,00
% 0
18:10
MOPAS
0
0,00
% 0
18:10
MPARK
0
0,00
% 0
18:10
Anahtar Kelimeler:
Asya borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.