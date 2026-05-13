Asya borsaları, Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'de hızlanan enflasyonun ABD/İsrail-İran savaşının ekonomik etkilerini ortaya koymasıyla yön arayışı öne çıkıyor.

Jeopolitik gerilimlerle yükselen petrol fiyatlarıyla artan enflasyonist endişeler, piyasalarda risk unsuru olmaya devam ediyor. ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar da petrol fiyatları üzerinde etkili olurken bu durum küresel ölçekte makro görünüme yönelik endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Asya piyasalarında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesinde alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Trump'ın Çin ziyaretinde Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın da bulunacağına dair haberler Asya piyasalarında risk iştahını destekledi. Söz konusu haberin ardından bölgede çip şirketlerinin hisselerinde yükselişler görüldü.

Japonya'da yükselen enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları tetiklemesiyle ülkede 20 yıllık tahvil faizi yüzde 3,49'a çıkarak Ağustos 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Yen'deki zayıflık da devam ederken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 157 seviyesinde seyrediyor. Yendeki zayıflığın enflasyonist riskleri ve tahvil piyasasındaki satış baskısını artırması Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin güçlenmesine neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,63 artışla 7.844 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,94 değer kazancıyla 63.330 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.236, puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 26.312 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 primle 74.886 puan seviyesinde bulunuyor.

