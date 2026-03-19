FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Avrupa borsaları negatif seyrediyor (19 Mart 2026)

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinin etkisiyle negatif seyrederken, yatırımcıların odağı Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarına çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 düşüşle 590,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 azalışla 10.182 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 23.143 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 44.158 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 azalışla 17.048 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,2 değer kaybederek 7.877 puandan işlem görüyor.

İran'ın, ABD-İsrail tarafından petrol rafinerilerinin hedef alınmasının ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağı yönündeki açıklamaları ve bazı enerji tesislerine düzenlenen saldırılar, petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Artan enerji maliyetleri ise enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri güçlendirerek küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

Para politikası cephesinde ise Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

ECB'nin bugün 3 temel politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın Orta Doğu'daki gerginliklerden dolayı beklenenden daha erken sıkılaşabileceği öngörülüyor.

Ay başında faiz indirimi beklentisinin öne çıktığı BoE'nin ise politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının izleneceğini, ayrıca ECB ve BoE faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de yakından takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Skoda'da rekor yıl: 2025'te gelirini 30,1 milyar avroya yükselttiSkoda'da rekor yıl: 2025'te gelirini 30,1 milyar avroya yükseltti
Avrupa'da gaz fiyatları 70 euroya dayandı (19 Mart 2026)Avrupa'da gaz fiyatları 70 euroya dayandı (19 Mart 2026)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
253.25
6.017.106.324,25
% -0.59
12:40
ASELS
338.75
4.341.241.450,25
% -2.87
12:40
TERA
320.25
4.059.854.009,75
% 0.71
12:40
KTLEV
63.5
3.795.425.343,90
% 2.42
12:40
SISE
44.26
3.352.066.694,72
% 1
12:40
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa avrupa borsası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.