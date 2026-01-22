FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

BATI CIMENTO (BTCIM) 23 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

BATI CIMENTO (BTCIM), 23 Ocak Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 22 Ocak Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 4,64 TL kapanış, %0,22 değişim ve 0,85 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

BATI CIMENTO (BTCIM) 23 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -2,63%
ALARK 4,58%
AEFES 4,14%
ARCLK 1,82%
ASELS -0,99%
ASTOR 4,98%
BTCIM 0,22%
BIMAS 2,45%
BRSAN 4,07%
CIMSA 3,06%
CCOLA 0,65%
DSTKF 0,15%
DOHOL 0,60%
DOAS 3,82%
EKGYO 0,53%
ENKAI 2,11%
EREGL 3,24%
FROTO 0,78%
GARAN -1,66%
GUBRF 4,79%
HEKTS 3,37%
ISCTR -1,34%
KRDMD 1,39%
KCHOL 0,93%
KONTR 0,52%
KUYAS 0,18%
MAVI 1,94%
MIATK 0,86%
MGROS 0,73%
OYAKC 0,69%
PASEU 3,25%
PGSUS 1,30%
PETKM 4,10%
SAHOL 0,74%
SASA 0,42%
SISE 1,85%
SOKM 2,94%
HALKB 0,79%
TSKB -2,77%
TAVHL 3,00%
TOASO 3,59%
TRMET 3,42%
TUPRS 2,53%
TRALT 0,82%
THYAO 0,67%
TTKOM 2,30%
TCELL 6,26%
ULKER 2,79%
VAKBN -2,31%
YKBNK -1,76%
Recep Demircan

BATI CIMENTO (BTCIM) hissesi 22 Ocak Perşembe 2026 tarihinde güne 4,65 TL’den başladı. Seans içinde 4,69 TL seviyesine yükseldi, en düşük 4,56 TL görüldü ve günü 4,64 TL’den kapattı.
BATI CIMENTO (BTCIM) hissesi için 22 Ocak Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,22 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,85 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 184,51 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 4,64 TL, 4,63 TL, 4,64 TL, 4,40 TL, 4,46 TL oldu. Bu dönemde fiyat 4,40 TL – 4,64 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BATI CIMENTO (BTCIM) hissesinin 22 Ocak Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 4,05 TL, 52 günlük ortalama 3,94 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 4,00 TL ve 4,00 TL destek, 4,00 TL ve 4,00 TL direnç noktalarıdır.

BATI CIMENTO (BTCIM) 23 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

BATI CIMENTO (BTCIM) 23 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın için rekor tarih belli oldu! Yatırımcıya kritik uyarıAltın için rekor tarih belli oldu! Yatırımcıya kritik uyarı
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 835 bin liraya düştüAltının kilogram fiyatı 6 milyon 835 bin liraya düştü

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
300.25
25.498.661.134,75
% -0.99
18:10
THYAO
299
18.937.541.252,25
% 0.67
18:10
YKBNK
37.9
12.892.151.503,18
% -1.76
18:10
ISCTR
14.67
12.478.826.146,80
% -1.34
18:10
AKBNK
77.8
11.450.411.774,85
% -2.63
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse BTCIM teknik analiz BTCIM analizi BTCIM günlük teknik analiz BTCIM günlük işlem hacmi BTCIM gün sonu kapanış BTCIM BIST 50
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?

Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

“Bu diploması olanlar zorlanacak” Dünyaca ünlü CEO’dan yapay zeka çıkışı

“Bu diploması olanlar zorlanacak” Dünyaca ünlü CEO’dan yapay zeka çıkışı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.