BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 08 Mayıs Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 07 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde güne 782,00 TL’den başladı. Seans içinde 790,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 778,50 TL görüldü ve günü 784,00 TL’den kapattı.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 07 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,38 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,60 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,32 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 784,00 TL, 781,00 TL, 747,00 TL, 730,00 TL, 741,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 730,00 TL – 784,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 07 Mayıs Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 750,05 TL, 52 günlük ortalama 707,06 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 748,00 TL ve 712,00 TL destek, 802,00 TL ve 820,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.