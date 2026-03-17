BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) 18 Mart Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS), 18 Mart Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 17 Mart Salı 2026 kapanış verilerine göre 688,00 TL kapanış, %0,73 değişim ve 2,06 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi 17 Mart Salı 2026 tarihinde güne 687,00 TL’den başladı. Seans içinde 692,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 681,50 TL görüldü ve günü 688,00 TL’den kapattı.
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesi için 17 Mart Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,73 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,06 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,00 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 688,00 TL, 683,00 TL, 707,00 TL, 708,50 TL, 694,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 683,00 TL – 708,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hissesinin 17 Mart Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 675,65 TL, 52 günlük ortalama 662,23 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 678,00 TL ve 668,00 TL destek, 703,00 TL ve 718,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı! (17 Mart 2026)Altının kilogram fiyatı! (17 Mart 2026)
Savaş ona yaradı! Warren Buffett servetine servet kattıSavaş ona yaradı! Warren Buffett servetine servet kattı

En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Netanyahu Trump ile görüştü: "Sürprizlerimiz var"

Netanyahu Trump ile görüştü: "Sürprizlerimiz var"

Osimhen yarışı karıştı! 10 milyon daha veren onu alır: Galatasaray fiyatını belirledi

Osimhen yarışı karıştı! 10 milyon daha veren onu alır: Galatasaray fiyatını belirledi

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

