Bitcoin 70 bin doların üzerine çıktı!

Lider kripto para birimi Bitcoin, çalkantılı bir haftanın ardından istikrar kazandı. Bitcoin sabah saatlerinde 71 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin, geçen haftanın sonundaki sert dalgalanmaların ardından haftaya 70 bin doların üzerinde istikrar kazanarak başladı. ABD Bitcoin borsa yatırım fonlarına önemli miktarda giriş kaydedilmesiyle, son piyasa düşüşünün ardından yatırımcıların devreye girmesiyle piyasa duyarlılığında geçici bir iyileşme görüldü.

Bununla birlikte, yatırımcılar temkinli davranmaya devam ediyor ve analistler, piyasanın en kötü döneminin geride kalıp kalmadığı konusunda belirsizliğin sürdüğünü belirtiyor.

Geçen hafta Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinden bu yana elde ettiği tüm fiyat kazanımlarını silerek 60 bin 33 dolara geriledi ve Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Kripto para biriminin düşüşü, diğer dijital varlıklarda da görüldüğü gibi, yatırımcıların yüksek teknoloji değerlemeleri ve Federal Rezerv'in faiz indirimlerinin belirsiz zamanlamasıyla ilgili endişeleriyle örtüşüyor. Analistler ayrıca, Bitcoin'in ortalama piyasa derinliğinin Ekim 2025'ten bu yana keskin bir şekilde düştüğünü belirterek, azalan likiditenin ciddi bir risk olduğunu vurguluyor.

BITCOIN NE KADAR?

Bitcoin şu sıralar 71 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

