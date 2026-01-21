FİNANS

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 değer kaybederek 12.645,98 puana indi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 159,83 puan ve yüzde 1,25 azalışla 12.645,98 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 102,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,71 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 0,84 ile tekstil deri, en fazla düşen ise yüzde 2,41 ile metal eşya makine oldu.

Küresel piyasalar, ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla negatif bir seyir izliyor. Hafta başında dünya borsalarından pozitif ayrışan ve alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bugün Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel değer kaybetti.

Analistler, günün geri kalanında ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşmanın yanı sıra Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
303.75
23.413.961.862,25
% -9.8
13:23
ASTOR
141.2
7.495.722.471,50
% -7.71
13:23
THYAO
293.25
7.475.001.595,75
% 0.43
13:23
EKGYO
22.4
6.834.302.832,90
% -0.44
13:23
ISCTR
14.53
4.604.207.678,72
% 0.83
13:23
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

