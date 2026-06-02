Borsa günün ilk yarısında yükseldi (2 Haziran 2026 Salı)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 değer kazanarak 13.929,76 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 225,80 puan ve yüzde 1,65 artışla 13.929,76 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,23, holding endeksi ise yüzde 1,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 3,97 ile metal eşya makina, en fazla değer kaybeden yüzde 0,99 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin jeopolitik risklerin yapay zeka rallisini gölgede bırakmasıyla karışık seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
357.25
8.123.698.960,00
% 8.09
14:20
AKBNK
65.95
7.204.277.298,75
% 3.53
14:20
EKDMR
61.8
6.741.944.945,45
% -6.08
14:20
ASELS
394.75
5.864.401.772,25
% 2.8
14:20
THYAO
297.75
5.753.467.540,50
% 2.14
14:20
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

