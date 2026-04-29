Borsa günün ilk yarısında yükseldi (29 Nisan 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 14.442,03 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (29 Nisan 2026)
Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,68 puan ve yüzde 0,79 artışla 14.442,03 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 89,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,12 ile metal ana sanayi, en fazla kaybeden ise yüzde 1,57 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin müzakere süreçlerinin durmasının risk iştahını sınırlamasına karşın büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde pozitif bir seyir izliyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'de işsizlik oranı martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra Almanya'da enflasyon ve ABD'de Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
430.75
11.547.272.861,50
% 3.92
14:00
PASEU
134.5
8.655.663.126,20
% 4.75
14:00
SASA
3.22
8.519.385.819,33
% 1.9
14:00
EREGL
33.98
5.750.345.475,16
% 3.03
14:00
ASTOR
255.5
5.667.591.933,25
% 0.29
14:00
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

