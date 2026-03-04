FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (4 Mart 2026 Çarşamba)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 12.979,33 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,92 puan ve yüzde 0,36 artışla 12.979,33 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 70,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,68 ile menkul kıymet ve yatırım ortaklığı, en fazla düşen ise yüzde 1,11 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına ilişkin endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Avrupa borsalarına paralel savunma hisseleri öncülüğünde günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt içinde reel efektif döviz kuru endeksi ve TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
334.5
10.821.779.055,75
% 3.8
14:31
THYAO
288.5
8.239.977.697,50
% 0.52
14:31
TUPRS
233
6.767.860.755,70
% -0.85
14:31
AKBNK
78.9
6.250.875.958,35
% 0
14:31
ISCTR
14.95
5.914.916.978,59
% 0.81
14:31
