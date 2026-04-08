Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Nisan 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,74 değer kazanarak 13.533,85 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 612,28 puan ve yüzde 4,74 artışla 13.533,85 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 144,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 9,08, holding endeksi ise yüzde 5,68 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, tek değer kaybeden ise yüzde 2,10 ile kimya petrol plastik olarak belirlendi.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
317.25
26.721.162.931,75
% 8.65
15:20
TUPRS
248.6
16.166.876.282,90
% -4.38
15:20
ASELS
363.75
14.756.920.791,50
% 6.36
15:20
AKBNK
76.15
9.828.668.683,00
% 9.96
15:20
ISCTR
14.24
9.110.337.403,60
% 8.7
15:20

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Orta Doğu’da ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken yurt içi piyasalarda da bankacılık hisselerindeki sert yükselişlerin öncülüğünde genele yayılan alımlarla alıcılı bir seyir izleniyor.

Bu gelişmelerle Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 36,9 baz puan düşüşle 248,8 baz puana indi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

