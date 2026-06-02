Borsa İstanbul açıldı 2 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 02 Haziran 2026 tarihi itibarıyla olumlu bir performans sergiliyor. BIST 30 endeksi 15.623,09 seviyesinde %0,72, BIST 50 endeksi 12.246,90 seviyesinde %0,73, ve BIST 100 endeksi 13.798,53 seviyesinde %0,69 değişim oranlarına ulaştı. Yatırımcılar, büyük ve orta ölçekli şirketlerin finansal performanslarını takip ederek piyasalardaki trendi yakından izlemekte. Ekonomik verilerin durumu dikkat çekiyor.

BIST 30 Analizi
BIST 30 endeksi, 02 Haziran 2026 tarihinde 15.623,09 seviyesinde işlem görmektedir. Saat 10:15 itibarıyla günlük değişim oranı %0,72 olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar, olumlu gelişmeleri takip ediyor. Şirketlerin finansal performansına olan güven artmakta. Büyük ölçekli şirketlerin hisseleri hareketleniyor. Bu durum, endeksin yukarı yönlü seyrine katkı sağlıyor. Yatırımcılar, trendin devamını merakla izliyor.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 02 Haziran 2026 tarihinde 12.246,90 seviyesinden işlem görmekte. Saat 10:15’te günlük değişim oranı %0,73 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu artış, piyasalardaki stabiliteyi gösteriyor. Ekonomik verilerin olumlu seyri dikkat çekiyor. Orta ölçekli şirketlerin performansı, endeksi destekliyor. Yatırımcıların ilgisi, bu durumla birlikte artmakta. BIST 50’nin gelecekteki seyri ise piyasa koşullarına bağlı.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi, 02 Haziran 2026 tarihinde 13.798,53 seviyesinde işlem görmekte. Saat 10:15 itibarıyla günlük değişim oranı %0,69 olarak belirlenmiştir. Bu oran, endeksin pozitif bir ivme kazandığını gösteriyor. BIST 100’deki hareketlilik, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Ekonomik veriler, endeksin gelecekteki yönünü etkileyen unsurlar arasında. Yatırımcılar, gelişmeleri takip ederek stratejilerini güncelleyebilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
344.5
2.324.513.343,25
% 4.24
10:24
EKDMR
70.15
2.179.805.038,25
% 6.61
10:24
AKBNK
65.6
1.879.524.500,80
% 2.98
10:24
THYAO
296.5
1.573.194.226,75
% 1.72
10:24
SASA
2.76
1.347.800.488,20
% 2.6
10:24
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

