Borsa İstanbul açıldı 25 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 25 Mayıs 2026 tarihli verilerle öne çıkmaktadır. BIST 30 endeksi %0,56'lık artışla 15.879,99 seviyesine ulaştı. BIST 50, %0,57 artışla 12.391,35 seviyesinde işlem görmekte. BIST 100 ise %0,59 artarak 13.889,42 seviyesine yükseldi. Bu artışlar, piyasa güveninin arttığını ve yatırımların canlandığını işaret ediyor. Ekonomik verilerin takibi, endekslerin gelecekteki seyrine dair önemli ipuçları sunacaktır.

BIST 30 Üzerine Genel Değerlendirme
BIST 30 endeksi, 25 Mayıs 2026 tarihinde 15.879,99 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük artışı %0,56 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, piyasa katılımcılarının güveninin arttığını göstermektedir. Ayrıca, yerli yatırımların canlandığına işaret etmektedir. Olası ekonomik gelişmelere dair olumlu beklentiler de etkili olmuştur. Gelecekte, şirket hisselerinin performansı önemli olacaktır. Bu, endeksin seyrini belirlemeye devam edecektir.

BIST 50 Üzerine Genel Değerlendirme
BIST 50 endeksi, 25 Mayıs 2026’da 12.391,35 seviyesindedir. Günlük değişim oranı %0,57 olarak kaydedilmiştir. Bu yükseliş, banka ve enerji sektörlerindeki yenilikçi adımlardan kaynaklanmaktadır. İyileşen bilançolar da bu durumu desteklemektedir. Yatırımcılar, BIST 50’deki hisse senetlerinin güçlü performansını gözlemlemektedir. Genel piyasa trendleri ile ilgi artmaktadır. Kısa vadeli dalgalanmalar bir kenara, orta ve uzun vadeli fırsatlar sunulmaktadır.

BIST 100 Üzerine Genel Değerlendirme
BIST 100 endeksi, 25 Mayıs 2026 tarihine ait verilerde 13.889,42 seviyesindedir. Günlük artışı %0,59 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, Türkiye borsasında genel bir yükseliş eğilimini göstermektedir. Yatırımcıların piyasaya güveninin arttığını ortaya koymaktadır. BIST 100, piyasa genelinin durumunu büyük ölçüde yansıtmaktadır. Yatırımcılar, portföylerini şekillendirmede önem taşımaktadır. Ekonomik verilerin takibi, bu endeksin gelecekteki seyrine dair ipuçları verecektir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
300
3.414.337.206,25
% 4.17
10:19
ASTOR
350.75
2.530.926.636,50
% 1.67
10:19
AKBNK
63.9
1.416.946.476,65
% 0.47
10:19
ASELS
402.75
1.401.015.583,75
% -1.77
10:19
EREGL
40.22
1.185.765.455,60
% 3.98
10:19
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

