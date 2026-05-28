Borsa İstanbul açıldı 28 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 28 Mayıs 2026 tarihinde 15.493,67 seviyesine gerileyerek %2,05'lik günlük bir düşüş yaşadı. BIST 50 endeksi de 12.129,92 puana inerek %1,98 kayıp gösterdi. Bu durum, piyasa belirsizlikleri ve dalgalanmaların etkisi altında gelişiyor. BIST 100 endeksi ise 13.662,75 seviyesine düşerek %1,64'lük bir azalma kaydetti. Yatırımcılar, bu olumsuz trendleri izleyerek stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor.

BIST 30: Piyasa Gözlemleri ve Değişimler

BIST 30 endeksi, 28 Mayıs 2026 tarihinde 15.493,67 seviyesine geriledi. Günlük düşüş oranı %2,05 olarak belirlendi. Bu durum, yatırımcıların piyasa belirsizliklerine karşı temkinli olmasından kaynaklanıyor olabilir. Endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını içeriyor. Piyasa dinamikleri ve makroekonomik gelişmeler ile etkileşim halindedir. Süreklilik arz eden bu düşüş, dikkatlice izlenmesi gereken bir durum yaratmaktadır.

BIST 50: Orta Ölçekli Şirketlerdeki Gelişmeler

BIST 50 endeksi, günün başında 12.129,92 puana geriledi. Bu değer kaybı günlük %1,98 oranında gerçekleşti. Piyasalardaki dalgalanmalar, orta ölçekli şirketleri olumsuz etkiliyor. Yatırımcılar, bu dalgalanmaların sonuçlarını dikkate alıyor. Pozisyonlarını gözden geçirmek için çeşitli stratejiler geliştiriyorlar. Küresel ekonomik koşullar ve iç piyasa dinamikleri, bu endeksin gelecekteki performansını etkileyecek.

BIST 100: Genel Performans ve Yatırımcı Beklentileri

BIST 100 endeksi, 28 Mayıs 2026 itibarıyla 13.662,75 seviyesine düştü. Bu azalma günlük %1,64 olarak kaydedildi. Geniş bir yelpazeyi kapsayan bu endeks, Türkiye'nin ekonomik görünümünü yansıtıyor. Ayrıca yatırımcı güvenini de ölçme konusunda önemlidir. Son dönemdeki düşüş, küresel piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklanıyor olabilir. Analistler, yatırımcıların temkinli olmasını ve piyasa trendlerini takip etmesini öneriyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
380.25
9.058.282.693,00
% -5.35
12:40
ASTOR
312.75
7.577.431.978,75
% -8.49
12:40
EUPWR
76.1
5.294.735.722,85
% -9.99
12:40
FROTO
84.15
5.078.789.555,05
% -3.94
12:40
AKBNK
64
4.684.577.058,85
% -2.14
12:40
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

