Borsa İstanbul'da 3 hissenin fiili dolaşım oranı değişiyor! Tarih belli oldu

Borsa İstanbul'dan üç şirket için dikkat çeken bir güncelleme geldi. 17 Şubat 2026 tarihinde KAP'a yapılan bildirimde, 3 hissenin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşım oranlarının revize edildiği açıklandı. Yeni oranlar 18 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek.

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul A.Ş., 17 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada üç şirketin fiili dolaşımdaki pay oranlarının güncellendiğini duyurdu. Değişikliklerin, endeks hesaplamalarında esas alınan fiili dolaşım oranlarını kapsadığı bildirildi.

YENİ ORANLAR 18 ŞUBAT'TA GEÇERLİ OLACAK

Açıklamaya göre Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM), Otto Holding A.Ş. (OTTO) ve Özerden Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZRDN) payları için fiili dolaşım oranları yüzde 54 ile yüzde 58 aralığında belirlendi.

Güncellenen fiili dolaşım oranlarının 18 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDİR?

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem gören halka açık paylarının toplam sermayesine oranını ifade ediyor. Bu oran, hisselerin endeks içindeki ağırlığını ve yatırımcılar açısından likidite seviyesini belirleyen temel göstergeler arasında yer alıyor.

