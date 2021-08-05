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Borsa İstanbul'da gong GEN İlaç için çaldı!

05.08.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gen İlaç hisseleri Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla işlem göremeye başladı. Şirketin hisseleri ilk günden yüzde 10 prim kaydetti. Öte yandan Gen İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş yaptığı açıklamada halka açılma nedenlerinin borç kapatmak olmadığını açıkladı.

Borsa İstanbul'da gong GEN İlaç için çaldı!

Borsa İstanbul'da bugün işlem göremeye başlayan Gen İlaç'ın hisseleri ilk işlem gününde yüzde 10 primle açılış yaptı. Gen İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, halka arza ilişkin detayları Bloomberg HT’ye aktardı.

HALKA ARZA ORTALAMA 6,7 KAT TALEP

Halka arz sürecinin iyi geçtiğini belirten Gülmüş, şu açıklamalarda bulundu:

Hem yaz ayı hem de piyasalardaki hacmin daralmış olması bizi tedirgin etmiyor değildi. Ancak şirketimizin finansallarına, gücüne ve geleceğine inanarak bu halka arzı Ağustos ayında da olsa yapalım istedik.

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50 bine yakın bireysel yatırımcı halka arza katıldı. Arza 10 kat yurtiçi kurumsal, 2 kat da yurtdışı kurumsal yatırımcıdan talep aldık. Yoğun ilgi bizi mutlu etti.

3 yıl içerisinde Ankara’da ürettiğimiz ilaçlarımızın yüzde 70’ını ihraç etmek istiyoruz. Yakın coğrafya Azerbaycan’da, Kazakistan ve Özbekistan’da ofislerimiz var. ABD ve Avrupa nezdinde onay müracaatlarımız var. Faz 1-2-3 çalışmaları Türkiye'de tamamlanıp dünyaya sunulan bir veya birkaç tane ilacı geliştirme aşamasındayız. Bunlar da güçlü finans gerektiriyor. Borçlu bir şirket değiliz halka arzdaki amacımız borç kapatmak değil.

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Borsa İstanbul
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