FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Sabancı Holding'ten CarrefourSA paylarına ilişkin açıklama

Sabancı Holding'ten CarrefourSA paylarına ilişkin açıklama

04.08.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Holding ve Carrefour Nederland BV (CNBV), sahip oldukları CarrefourSA sermayesinin toplam yüzde 6'sına kadar olan kısmını temsil eden payların yıl sonuna dek ikincil piyasada satılması konusunda anlaşma sağladı.

Sabancı Holding'ten CarrefourSA paylarına ilişkin açıklama

Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, CarrefourSA'nın finansal borçluluğun azaltılması, özkaynakların güçlendirilmesi ve finansman giderlerinin etkisinin azaltılarak karlılığın desteklenmesi amaçlarıyla sermaye artırımı konusunda çalışmalara başladığına ilişkin olarak 3 Ağustos'ta özel durum açıklaması yapıldığı anımsatıldı.

"MUTABIK KALINDI"

Açıklamada, "CarrefourSA'nın ana ortakları olarak şirketimiz ve CNBV, sahip olduğumuz CarrefourSA sermayesinin toplam yüzde 6'sına kadar olan kısmını temsil eden payların 2021 sonuna dek ikincil piyasada satılması ve pay satışından elde edilecek gelirin CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında kullanılması hususunda mutabık kalmışlardır.

Şişecam, ikinci çeyrekte 1,4 milyar kâr elde ettiŞişecam, ikinci çeyrekte 1,4 milyar kâr elde etti

Şirketimiz ve CNBV, CarrefourSA sermayesinde sırasıyla yüzde 57,12 ve yüzde 37,54 olmak üzere toplam yüzde 94,66'lık paya sahip olup; anılan işlem kapsamında şirketimize ait 4 milyon 625 bin 993 TL nominal değere kadar ve CNBV'ye ait 3 milyon 40 bin 433 TL nominal değere kadar olmak üzere toplam 7 milyon 666 bin 426 TL nominal değere kadar olan ve CarrefourSA sermayesinin toplam yüzde 6'sına kadarlık kısmını temsil eden payların borsada satılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Payların satışına yönelik işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (Ak Yatırım) yetkilendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu amaçla Şirketimiz ve CNBV tarafından Ak Yatırım nezdinde ortak bir hesap açılması kararlaştırılmıştır. Pay satışları bu ortak hesap üzerinden Şirketimiz ve CNBV namına Ak Yatırım tarafından gerçekleştirilecektir. Pay satışlarından elde edilecek gelir öncelikli olarak CarrefourSA'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin ve CNBV'nin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılacaktır.

Gen İlaç’ın halka arz sonuçları açıklandıGen İlaç’ın halka arz sonuçları açıklandı

Bu gelir CarrefourSA Yönetim Kurulunca 30 Eylül 2021 tarihli ara dönem finansal tablolara göre belirlenecek sermaye ihtiyacını karşılamaya yetmez ise Şirketimiz, CNBV'nin muhtemel katkılarıyla, eksik kalan kısmı tamamlayacaktır. Pay satışlarından CarrefourSA'nın sermaye ihtiyacından daha fazla bir gelir elde edildiği takdirde artan kısım Şirketimiz ve CNBV'nin serbest kullanımında kalacaktır. Bu işlem sonucunda CarrefourSA'nın halka açıklık oranının yüzde 10'un üzerine çıkarılması ve özkaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Kaynak: AA

Kızılbük GYO halka arz oluyor! İşte hisse fiyatı, banka bilgileri ve talep toplama tarihleriKızılbük GYO halka arz oluyor! İşte hisse fiyatı, banka bilgileri ve talep toplama tarihleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
Şişecam, ikinci çeyrekte 1,4 milyar kâr elde ettiŞişecam, ikinci çeyrekte 1,4 milyar kâr elde etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Yangınlar kereste fiyatlarını artırdı

Yangınlar kereste fiyatlarını artırdı

Fiyatı normalinin 3 katı!

Fiyatı normalinin 3 katı!

Türk Hava Kurumu 44 taşınmazını satışa çıkardı

Türk Hava Kurumu 44 taşınmazını satışa çıkardı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

4 ilimize petrol müjdesi!

4 ilimize petrol müjdesi!

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.