Borsa İstanbul'da gong Turk İlaç hisseleri için çaldı!

Borsada yılın ikinci gong töreni Turk İlaç için düzenlendi. Turk İlaç, Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama işlemi yapmasının ardından bugün itibari ile Borsa İstanbul'da hisseleri işlemeye başladı. Turk İlaç hisseleri ilk günde yüzde 10 prim yaparak tavan oldu.

TURK İLAÇ HİSSELERİ İLK GÜNDE TAVAN YAPTI

Turk İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada beklentilerinin üzerinde gelen talepten mutlu olduklarını belirtti.

Battal, inaktif aşılarla ilgili teknoloji transferini gerçekleştirme kabiliyetinde olan şirketin ülkenin en büyük serum üretme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Koronavirüs aşılarının gündemde olduğunu ifade eden Battal Türkiye'de aşı üretimi için birçok firmayla görüşmeler yaptıklarını, fakat burada sonuçlanan herhangi bir anlaşma olmadığını söyledi.

Aşı üretiminde yıllık 100 milyon flakon dolum üretimini gerçekleştirecek altyapıya sahip olduklarını, bu kapasiteyi geliştirme imkanı olduğunu da belirtti.

YATIRIMCILARDAN TURK İLAÇ'A YOĞUN TALEP

Battal halka arzdan gelen kaynağın da borçların ödenmesi, işletme sermayesi ve hammadde temini için kullanmayı planladıklarını söyledi.