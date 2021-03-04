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Kervan Gıda, Walmart ve Amazon'la iş birliği yaptığını duyurdu!

BORSA HABERLERİ  | 04.03.2021 14:09 | Son Güncelleme

Kervan Gıda, Walmart ile sözleşme imzaladığını Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bugün açıkladı. Kervan Gıda’dan yapılan açıklamada, Bebeto markalı ürünün İngiltere satışı için Amazon'la, ABD’de satışı için ise Walmart'la anlaşıldığı duyuruldu.

Kervan Gıda, Walmart ve Amazon'la iş birliği yaptığını duyurdu!

Kervan Gıda, Walmart ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zincir mağazalarında Bebeto markalı ürünlerin satışına ilişkin tedarikçi sözleşmesi imzalandığını KAP'ta açıkladı. Yapılan açıklamada, Walmart'a ürün tedariğine başladığını duyurdu.

KERVAN GIDA'DAN AMAZON VE WALMART ANLAŞMASI

Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bugün yapılan iş birliği açıklamasında, Bebeto markalı ürünün ABD’de satışı için Walmart ile, İngiltere satışı için Amazon ile anlaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada Türkiye’de aynı markalı ürünün satışı için Yemeksepeti (Banabi) ile de anlaşıldığı belirtildi.

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İşte Kervan Gıda'nın KAP bildirisi;

"Günümüzde önemi giderek artan online satış kanallarının gelişimini dikkatle takip eden Şirketimiz, e-ticaretin Türkiye'deki ve dünyadaki büyük temsilcileri ile işbirliklerini artırıyor. Halihazırda Türkiye'nin önemli e-ticaret firmalarından Trendyol ve N11 kanallarında ürünlerinin satışları devam eden Şirketimiz, Türkiye'de öncü online alışveriş marketlerinden "Banabi (Yemeksepeti)" ve İngiltere'de dünyanın en büyük e-ticaret firmalarından "Amazon" ile Bebeto markalı ürünlerin satışı için anlaşmaya varmıştır. Önümüzdeki dönemde Şirketimizin elektronik ticaret kanallarındaki yatırımları devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi.

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