FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul'dan (BİST) rekor yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla rekor seviyeden tamamladı. Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Borsa İstanbul'dan (BİST) rekor yükseliş
Mustafa Fidan

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 321,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 175,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Borsa İstanbul dan (BİST) rekor yükseliş 1

ABD'NİN VENEZUELA'YA MÜDAHALESİ BORSA'YA YANSIDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,50 ile tekstil deri oldu. Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, bu gelişmelerin yanı sıra endeks ağırlığı yüksek hisselerde görülen yüksek hacimli alımların etkisiyle günü pozitif bir seyirle 12.000 puanın üzerinde rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,68 puan azalarak 71,11'e düştü.

Borsa İstanbul dan (BİST) rekor yükseliş 2

YARIN YURT İÇİNDE VERİ GÜNDEMİ SAKİN OLACAK

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

06 Ocak 2026
06 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ASELSAN ‘KORKUT’ Yakın Alan Hava Savunma Sistemi’ni paylaştıASELSAN ‘KORKUT’ Yakın Alan Hava Savunma Sistemi’ni paylaştı
Son dakika| En düşük emekli aylığı için kritik toplantı bu hafta yapılacakSon dakika| En düşük emekli aylığı için kritik toplantı bu hafta yapılacak

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
288.5
17.243.489.890,75
% 3.87
18:10
ASELS
257
13.606.563.482,55
% 7.08
18:10
ISCTR
14.64
11.047.182.535,14
% 1.74
18:10
AKBNK
74.4
7.999.317.488,00
% 1.64
18:10
YKBNK
38.68
7.910.006.040,18
% 1.15
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa bist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.