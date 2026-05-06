Piyasalar hareketlendi: Petrol sert düştü, altın uçuşa geçti, borsada rekor

Altın fiyatları ve petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerilimli süreçle beraber yakından takip ediliyor. Son olarak ABD'nin İran ile mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna dair haberler sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda 99,62 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 100 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Dün 114,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,87 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 13.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,3 azalarak 99,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 10,5 azalışla 91,54 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki gerilemede, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haber akışı etkili oldu.

Axios platformunun ismini vermek istemeyen, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, mutabakat zaptının imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor.

Buna göre, Washington yönetiminin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için çerçeve oluşturmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığını öne süren ABD'li iki yetkili, henüz herhangi bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığını ancak bu durumun savaşın başlamasından bu yana tarafların bir anlaşmaya en çok yaklaştığı nokta olduğunu belirtti.

Haberde, mevcut haliyle mutabakat zaptının bölgedeki savaşa son verilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı anlaşma üzerinde 30 günlük bir müzakere döneminin başlamasının öngörüldüğü aktarıldı.

İki kaynak, bu görüşmelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da veya İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılabileceğini ifade etti.

ABD'li bir yetkili, söz konusu 30 günlük müzakere dönemi süresince İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişine getirdiği kısıtlamaların ve ABD'nin deniz ablukasının kademeli olarak kaldırılacağını iddia etti.

Brent petrolde teknik olarak 111,18 doların direnç, 98,86 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

Öte yandan Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatları da güne yükselişle başladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 6 bin 779 lira seviyesinde bulunuyordu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 140 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 430 liradan satılıyordu. Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 2,3 üstünde 4 bin 660 dolardan işlem görüyordu.

Gram altın gün içinde en yüksek 6868 TL, en düşük 6612 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 13.47 itibarıyla 6.856 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 4723 dolar, en düşük 4546 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 14.03 itibarıyla 4712 dolar seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oldu. ABD ile İran arasında nihai bir anlaşmaya yönelik iyimserliklerin artmasıyla petrol fiyatları gerilerken, bu durumun enflasyonist endişeleri ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin endişeleri azaltması altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Söz konusu gelişmelerle dolar endeksinde görülen gerileme de altın fiyat fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Dolara talebin azalması da dolar cinsinden fiyatlandırılan metalleri daha ucuz hale getiriyor ve yatırımcıların bu ürünlere talebinin artmasını sağlıyor.

BORSA 15.000 PUANI AŞARAK REKOR KIRDI

Öte yandan Borsa İstanbul'da da hareketlilik yaşanıyor. Nisan ayını rekorlarla taçlandıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi mayıs ayında da rekor tazelemeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı. Bankacılık hisselerinden gelen tepki alımları da borsadaki yükselişte etkili oldu. BIST 100 endeksi bugün önceki kapanışa göre yüzde 3,6 yükselişle 15.021,82 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Endeks daha sonra 14.970 puanın üzerinde dengelendi.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,1'le spor oldu. Spor endeksini yüzde 4,6'yla bankacılık endeksi takip etti. İki haftadır düşüş eğiliminde olan bankacılık endeksinde bu hafta yükseliş eğilimi olması dikkati çekiyor.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güven veren duruşu, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebini artırırken, ülkenin borçlanma maliyetleri de geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), geçen ayı 249 baz puandan tamamlamasının ardından bu ay 244 baz puan seviyelerine indi.

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen ay toplam 365 milyon dolarlık tahvil, 1 milyar 120 milyon dolarlık ise hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 43 milyar 911,6 milyon dolar, DİBS stoku 15 milyar 443,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN'ın hisseleri de yüzde 4,5'in üzerinde yükselirken şirketin piyasa değeri 2 trilyon liranın üzerinde seyrediyor.

PİYASA BARIŞI FİYATLIYOR

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, piyasaların şu andan barışı fiyatladığını belirtti.

Dolayısıyla borsada da bir ralli olduğunu ifade eden Eryılmaz, bunun dışında teknoloji rallisinin de görüldüğünü dile getirdi.

Yapay zeka rallisinin de öne çıktığını söyleyen Eryılmaz, ABD'de AMD gibi çok önemli şirketlerin çok iyi bilançolar açıkladığını bunun da olumlu etkilerinin olduğunu ifade ederek, "Eğer barışa ilişkin haberler devam ederse BIST 100 endeksinde 15.500 seviyeleri söz konusu olabilir." dedi.

Borsada bir süredir baskı altında olan banka hisselerindeki yükselişlere de dikkati çeken Eryılmaz, barış haberlerinin gelmesi durumunda bankalar öncülüğünde bir hareketin gündeme gelebileceğini kaydetti.

6 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.03 itibarıyla 4712 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 13.47 itibarıyla 6.856 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.50 itibarıyla 11.207 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.50 itibarıyla 22.420 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.03 itibarıyla 45.890 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 14.03 itibarıyla 112.154 TL seviyesinde.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır