FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 04 Mart Çarşamba 2026 BIST Yorumları

04 Mart 2026 sabahında, BIST 30 endeksi 14.672,15 seviyesinde işlem görmektedir. Endeks, günlük %0.1 artış gösterirken, BIST 50 endeksi 11.578,98 puana ulaşıyor. Ancak BIST 100 endeksi, 12.916,67 seviyesinde %0.13 düşüş yaşıyor.

Borsa İstanbul Özeti 04 Mart Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Günlük Gözlemi - 04 Mart 2026 Saat 10:15

04 Mart 2026 sabahında, BIST 30 endeksi 14.672,15 seviyesinden işlem görmekte. Endeks, günlük %0.1 artış kaydetmektedir. Katılımcılar, önde gelen şirketlerin performansını olumlu değerlendiriyor. Yatırımcılar, finansal göstergelerin düzelmesini bekliyor.

BIST 50 Günlük Gözlemi - 04 Mart 2026 Saat 10:15

BIST 50 endeksi, 04 Mart 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.578,98 puandan işlem görmekte. Endeks, günlük %0.07 artış göstermektedir.

BIST 100 Günlük Gözlemi - 04 Mart 2026 Saat 10:15

04 Mart 2026 tarihinde, BIST 100 endeksi saat 10:15 itibarıyla 12.916,67 seviyesinden işlem görmekte. Endeks, günlük %0.13 düşüş yaşamaktadır. Bu geri çekilmenin nedenleri arasında çeşitli faktörler olabilir. Küresel ekonomik belirsizlikler de etkili olmaktadır. Dünya genelinde ekonomik dalgalanmalar dikkat çekmektedir.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hızlı tren raylara iniyor: Tarih belli oldu 'Resmen başlatacağız'Hızlı tren raylara iniyor: Tarih belli oldu 'Resmen başlatacağız'
Yakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL'den başlıyorYakıt tüketimi yarı yarıya düşüyor! En düşüğü 1.57 milyon TL'den başlıyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
327.75
4.636.901.837,50
% 1.71
11:41
TUPRS
229.3
3.702.339.376,90
% -2.43
11:41
THYAO
285
3.560.023.575,00
% -0.7
11:41
ISCTR
14.81
3.159.741.784,76
% -0.13
11:41
AKBNK
77.75
3.047.212.379,55
% -1.46
11:41
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.