Borsa İstanbul Özeti 04 Mart Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Günlük Gözlemi - 04 Mart 2026 Saat 10:15
04 Mart 2026 sabahında, BIST 30 endeksi 14.672,15 seviyesinden işlem görmekte. Endeks, günlük %0.1 artış kaydetmektedir. Katılımcılar, önde gelen şirketlerin performansını olumlu değerlendiriyor. Yatırımcılar, finansal göstergelerin düzelmesini bekliyor.
BIST 50 Günlük Gözlemi - 04 Mart 2026 Saat 10:15
BIST 50 endeksi, 04 Mart 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.578,98 puandan işlem görmekte. Endeks, günlük %0.07 artış göstermektedir.
BIST 100 Günlük Gözlemi - 04 Mart 2026 Saat 10:15
04 Mart 2026 tarihinde, BIST 100 endeksi saat 10:15 itibarıyla 12.916,67 seviyesinden işlem görmekte. Endeks, günlük %0.13 düşüş yaşamaktadır. Bu geri çekilmenin nedenleri arasında çeşitli faktörler olabilir. Küresel ekonomik belirsizlikler de etkili olmaktadır. Dünya genelinde ekonomik dalgalanmalar dikkat çekmektedir.
