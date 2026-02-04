FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 04 Şubat Çarşamba 2026 BIST Yorumları

04 Şubat 2026 tarihi itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcıların güvenini artıran %0,65, %0,63 ve %0,64'lük artışlarla açıldı. Ekonomik verilerdeki iyileşme, büyük ölçekli şirketlerin performansı ve makroekonomik dinamikler, bu endekslerin yükselişinde etkili oldu. Yatırımcılar, piyasalardaki gelişmelere odaklanarak risk alma eğilimlerini değerlendiriyor. Uluslararası dalgalanmalar da izlenmeye devam ediyor.

BIST 30 endeksi, 04 Şubat 2026 sabahı 15.264,55 puandan işlem gördü. Gün %0,65'lik bir artışla açıldı. Yatırımcılar arasında BIST 30 önemli bir referans noktasıdır. Bugün makroekonomik veriler göz önünde bulundurulacak. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar da BIST 30'un seyrini etkileyen unsurlardandır.

BIST 50 endeksi, 04 Şubat 2026 tarihinde 10.15'te 12.096,43 puandan işlem görüyordu. Günlük artışı %0,63 olarak kaydedildi. BIST 50, daha geniş bir kapsama sahiptir. Endeksin önümüzdeki günlerde göstereceği performans merakla bekleniyor.

BIST 100 endeksi, 04 Şubat 2026 tarihinde 13.964,03 puandan işlem görüyordu. Günlük değişimi %0,64 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, endeksin genel olarak yükselişte olduğunu ortaya koyuyor. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketini takip eden bir endekstir. Ekonomik aktivitelerdeki iyileşmeler, yatırımcı güvenini doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar için çeşitli sektörlerden oluşan bu geniş havuz, dengeli bir portföy oluşturma imkanı sunmaktadır. Uluslararası piyasalardan gelen haberler dikkatle izleniyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
316.5
7.084.025.712,00
% -0.71
12:03
ASELS
298.5
5.629.084.365,50
% 0.59
12:03
AKBNK
87.1
4.698.271.354,70
% -0.97
12:03
PGSUS
207
3.531.856.518,20
% -1.15
12:03
ISCTR
17.24
3.387.412.526,37
% -1.26
12:03
