Borsa İstanbul Özeti 08 Ocak Perşembe 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 08 Ocak 2026 tarihli güncel verilerle yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 30 endeksi 13.065,95 puanla, BIST 50 endeksi 10.399,29 puanla dikkat çekiyor. Ancak, BIST 100 endeksi 12.034,94 puana yükseldi. Bu durum, piyasalardaki belirsizlik ve yatırımcı güveni açısından önemli göstergeler oluşturuyor. Piyasa gelişmeleri, yatırım stratejilerinin belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

BIST 30 İncelemesi

08 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 13.065,95 puandan işlem görmektedir. BIST 30, Türk borsa piyasasının büyük ve likit şirketlerinden oluşuyor. Yatırımcılar bu endeksi yakından takip etmeye devam etmektedir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi 08 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15’te 10.399,29 puandan işlem görmektedir. BIST 50, büyük ölçekli şirketlerle birlikte önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Yatırımcılar için uzun vadeli yatırım stratejileri için bu endeks dikkatle izlenmeye devam edilecek. Piyasalardaki belirsizlik dönemlerinde BIST 50 daha fazla ön plana çıkabilir.

BIST 100 Durumu

08 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 12.034,94 puana yükselmiştir. Günlük değişimi %0.05 artış göstermiştir. BIST 100, tüm borsa genelini kapsayan bir endekstir. Yatırımcılara piyasa trendlerini ve ekonomik sağlığı değerlendirmede önemli bir yol gösterici işlevi vardır. Bugünkü artış, yatırımcı güveninin artabileceğine dair umut verici bir işarettir. Ancak, piyasalardaki belirsizliğin devam etmesi durumunda bu yükselişin kalıcılığı sorgulanabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.53
2.186.696.297,61
% -9.96
10:23
ASELS
264.75
1.868.894.242,50
% 0.47
10:23
THYAO
291
1.604.769.699,25
% 0.09
10:23
TEHOL
18.66
1.347.000.375,55
% -9.86
10:23
PEKGY
10.71
1.140.212.307,16
% -10
10:23
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

