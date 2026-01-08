Borsa İstanbul Özeti 08 Ocak Perşembe 2026 BIST Yorumları

BIST 30 İncelemesi

08 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 13.065,95 puandan işlem görmektedir. BIST 30, Türk borsa piyasasının büyük ve likit şirketlerinden oluşuyor. Yatırımcılar bu endeksi yakından takip etmeye devam etmektedir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi 08 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15’te 10.399,29 puandan işlem görmektedir. BIST 50, büyük ölçekli şirketlerle birlikte önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Yatırımcılar için uzun vadeli yatırım stratejileri için bu endeks dikkatle izlenmeye devam edilecek. Piyasalardaki belirsizlik dönemlerinde BIST 50 daha fazla ön plana çıkabilir.

BIST 100 Durumu

08 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 12.034,94 puana yükselmiştir. Günlük değişimi %0.05 artış göstermiştir. BIST 100, tüm borsa genelini kapsayan bir endekstir. Yatırımcılara piyasa trendlerini ve ekonomik sağlığı değerlendirmede önemli bir yol gösterici işlevi vardır. Bugünkü artış, yatırımcı güveninin artabileceğine dair umut verici bir işarettir. Ancak, piyasalardaki belirsizliğin devam etmesi durumunda bu yükselişin kalıcılığı sorgulanabilir.