Borsa İstanbul Özeti 09 Ocak Cuma 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 09 Ocak 2026 tarihinde önemli artışlar gösterdi. BIST 30 endeksi %0,42, BIST 50 %0,40, BIST 100 ise %0,35 oranında yükseldi. Bu durum, yatırımcılar arasında genel bir iyimserlik olduğunu ortaya koyuyor. Piyasa dinamikleri ve global ekonomik veriler, endekslerin performansını etkilemeye devam edecek. Yatırımcılar, bu yükseliş trendlerini dikkatle değerlendirmelidir.

Borsa İstanbul Özeti 09 Ocak Cuma 2026 BIST Yorumları
Cansu Akalp

BIST 30

09 Ocak 2026 günü saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 13.176,45 puanda işlem görmektedir. Endeks günlük %0,42 artış kaydetmiştir. Bu durum, yatırımcıların olumlu bir hava içinde olduğunu göstermektedir. Piyasalarda genel bir iyimserlik gözlemlenmektedir. BIST 30, Türkiye'nin önde gelen büyük şirketlerinin hisselerini içermektedir. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Global piyasalardaki gelişmeler endeksin performansını etkilemektedir. BIST 30, yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için ilgi çekici bir seçenektir.

BIST 50

Aynı tarihte saat 10:15 itibarıyla BIST 50 endeksi 10.500,00 puana ulaşmıştır. Endeks, günlük %0,40 artış göstermiştir. Bu artış, içindeki 50 büyük şirketin genel performansında iyileşmeye işaret etmektedir. Yatırımcılar BIST 50'yi dikkatle izlemektedir. BIST 50, geniş bir yatırım fırsatları yelpazesi sunmaktadır. Hisse senedi piyasasında çeşitlendirme yapmak isteyenler için önemli bir platform oluşturmaktadır. Piyasa dinamikleri ve ekonomik veriler, BIST 50 üzerindeki etkisini sürdürecektir. Bu durumu önümüzdeki dönemlerde de takip etmek önemlidir.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 09 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.130,19 puana ulaşmıştır. Endeks, günlük %0,35 artış yaşamıştır. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketini kapsamaktadır. Ekonominin genel sağlığı hakkında önemli bir gösterge olarak değerlendirilir. Bu seviyelerdeki yükseliş, yatırımcıların piyasa koşullarına olan güvenini artırmaktadır. Ayrıca ekonomik büyüme beklentilerinin olumlu yönde geliştiği görülmektedir. BIST 100, çeşitli sektörlerden şirketleri barındırır. Yatırımcılara portföylerini dengelemeleri için zengin fırsatlar sunmaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
297.25
3.574.455.689,00
% 0.93
10:40
SASA
2.38
3.231.085.623,42
% -5.93
10:40
ISCTR
14.65
2.079.589.833,90
% 1.31
10:40
YKBNK
38.18
1.704.458.044,82
% 1.49
10:40
TRALT
44.1
1.633.641.791,00
% 1.85
10:40
borsa borsa bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

