Borsa İstanbul Özeti 11 Nisan Cumartesi 2026 BIST Yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 2,81 değer kazanarak 14.073,79 puandan tamamladı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 384,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 195,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,16, holding endeksi yüzde 2,37 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,78 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,23 tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin diplomatik zemine taşınmasıyla risk iştahını artırırken, yatırımcıların odağında ABD'de açıklanan enflasyon verileri yer aldı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
398.5
13.318.382.271,25
% 5.77
18:10
THYAO
323.25
12.800.391.691,50
% 1.17
18:10
SASA
2.62
11.691.849.030,33
% 6.94
18:10
ISCTR
14.71
9.909.951.703,25
% 2.37
18:10
AKBNK
78.4
9.414.498.097,25
% 4.12
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

