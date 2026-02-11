Borsa İstanbul Özeti 11 Şubat Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 14.935,83 puanla işlem görmekte. Günlük değişimi -0,53 düzeyinde. Düşüş trendinin etkileri, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Genel piyasa şartlarının yanı sıra, ekonomik verilerin değerlendirilmesi önemlidir. Büyük ölçekli firmaların performansları, endeksin yönelimi üzerinde etkili. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerini dikkatle izlemelidir. Stratejilerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 11.869,71 puana geriledi. Günlük değişim oranı -0,57 olarak kaydedildi. Bu düşüş, endeksteki şirketlerin performansıyla paralel seyir izliyor. Yatırımcılar, piyasa beklentilerini dikkate almalı. Dışsal faktörlerin etkisi altında, kısa vadeli hareketlilikleri takip etmelidir. Ekonomik istikrarın sağlanması için yerel ve uluslararası gelişmelere dikkat edilmesi gerekiyor.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 13.729,36 puan seviyesinde. Günlük değişimi -0,49 olarak gerçekleşiyor. Yatırımcılar için zorlu bir piyasa ortamının sinyallerini veriyor. Bu durum, genel ekonomik koşulların yanı sıra sektörler arası farklılıkları da gözler önüne seriyor. Düşüş, belirsizlikler ve global ekonomik dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Yatırım kararlarının temkinli ve stratejik bir şekilde alınması kritik öneme sahiptir.