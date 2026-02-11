FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 11 Şubat Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, güncel piyasa verilerine göre düşüş trendinde. BIST 30, 14.935,83 puanla -0,53 seviyesinde, BIST 50 ise 11.869,71 puan ile -0,57 oranında geriledi. Yatırımcılar, ekonomik verileri ve büyük ölçekli firmaların performansını dikkate alarak stratejilerini gözden geçirmelidir. Piyasalardaki belirsizlikler ve dışsal faktörler, yatırım kararlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul Özeti 11 Şubat Çarşamba 2026 BIST Yorumları
Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi
BIST 30 endeksi, 14.935,83 puanla işlem görmekte. Günlük değişimi -0,53 düzeyinde. Düşüş trendinin etkileri, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Genel piyasa şartlarının yanı sıra, ekonomik verilerin değerlendirilmesi önemlidir. Büyük ölçekli firmaların performansları, endeksin yönelimi üzerinde etkili. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerini dikkatle izlemelidir. Stratejilerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 11.869,71 puana geriledi. Günlük değişim oranı -0,57 olarak kaydedildi. Bu düşüş, endeksteki şirketlerin performansıyla paralel seyir izliyor. Yatırımcılar, piyasa beklentilerini dikkate almalı. Dışsal faktörlerin etkisi altında, kısa vadeli hareketlilikleri takip etmelidir. Ekonomik istikrarın sağlanması için yerel ve uluslararası gelişmelere dikkat edilmesi gerekiyor.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi, 13.729,36 puan seviyesinde. Günlük değişimi -0,49 olarak gerçekleşiyor. Yatırımcılar için zorlu bir piyasa ortamının sinyallerini veriyor. Bu durum, genel ekonomik koşulların yanı sıra sektörler arası farklılıkları da gözler önüne seriyor. Düşüş, belirsizlikler ve global ekonomik dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Yatırım kararlarının temkinli ve stratejik bir şekilde alınması kritik öneme sahiptir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomatik vitese talep artışı! İşte en ucuz otomatik vitesli araçlarOtomatik vitese talep artışı! İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar
Komisyon ödeyerek 1 kilo aldılar! Şirin Sarı'dan net uyarıKomisyon ödeyerek 1 kilo aldılar! Şirin Sarı'dan net uyarı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
333
3.413.442.606,00
% 0
10:33
ASELS
298
2.584.138.533,50
% -0.08
10:33
ISCTR
16.79
1.882.896.664,26
% -0.83
10:33
BINHO
11.16
1.434.180.337,72
% -5.42
10:25
AKBNK
83.2
1.411.763.973,70
% -0.42
10:33
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.