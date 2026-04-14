FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 14 Nisan Salı 2026 BIST Yorumları

14 Nisan 2026 tarihinde BIST 30 endeksi yüzde 0,76 artışla 16.298,79 puana yükseldi. Bu durum, Türkiye'nin önde gelen 30 şirketinin hisselerini temsil eden bu endeksin yatırımcılar için önemli bir gösterge olmasından kaynaklanıyor. Bunun yanında BIST 50, 12.764,17 puanla yüzde 0,81 artarken, BIST 100 endeksi ise yüzde 0,79 değer kazanarak 14.170,03 puana ulaştı.

Borsa İstanbul Özeti 14 Nisan Salı 2026 BIST Yorumları
Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30 Güncel Durumu
14 Nisan 2026 tarihinde, BIST 30 endeksi 10:15 itibarıyla 16.298,79 puandan işlem görmektedir. Bugün seans başlangıcından itibaren %0,76’lık bir artış yaşanmıştır. BIST 30, Türkiye'nin önde gelen 30 şirketinin hisselerini temsil eder. Bu nedenle, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Ekonomik veriler ve piyasa dinamikleri artışı etkilemektedir. Bu artışın sürdürülebilir olup olmadığı konusunda belirsizlik mevcuttur. Yatırımcılar üzerinde olumlu bir psikolojik etki yaratan bu yükseliş, piyasalardaki genel havayla paraleldir. Bu durum, yatırım kararlarını da etkilemektedir.

BIST 50 Güncel Durumu
BIST 50 endeksi, 14 Nisan 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.764,17 puana ulaşmıştır. Günlük değişim oranı ise %0,81 olarak kaydedilmiştir. Bu endeks, orta büyüklükteki şirketlerin performansını yansıtmaktadır. Piyasa dalgalanmalarının etkisi altında kalmaktadır. Yatırımcılara geniş bir fırsat yelpazesi sunmaktadır. Bugünkü olumlu seyrin sürdürülebilir olup olmayacağı dikkatle izlenmektedir. Özellikle, sektörler arası dengeler ve global ekonomik gelişmeler belirleyici olmaktadır.

BIST 100 Güncel Durumu
BIST 100 endeksi, 14 Nisan 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 14.170,03 puan seviyesindedir. Günlük değişimi %0,79 olarak belirlenmiştir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketini kapsamaktadır. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için önemli bir yatırım aracıdır. Bugünkü seansın pozitif seyri, piyasalardaki güven ortamıyla ilişkilendirilmektedir. Yatırımcılar açısından bu artışın yaratacağı fırsatlar değerlendirilmektedir. Bu süreç dikkatle izlenmektedir. Ekonomik gelişmelerin ve uluslararası piyasa etkilerinin potansiyel yansımaları belirsizlik taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa yükselişle başladı Borsa yükselişle başladı
Son 4 haftanın zirvesinde! Alımlar arttıSon 4 haftanın zirvesinde! Alımlar arttı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
322
2.488.033.455,00
% 1.66
10:13
ASELS
419.25
1.924.858.246,75
% 0.96
10:13
AKBNK
79.1
1.159.988.779,00
% 2.2
10:13
SASA
2.65
1.136.707.822,86
% 1.92
10:13
TUPRS
263.25
1.049.315.451,75
% -0.28
10:13
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.