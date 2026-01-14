FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 14 Ocak Çarşamba 2026 BIST Yorumları

14 Ocak 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 13.619,23 seviyesinde %0,47 artış gösterdi. Yüksek piyasa kapitalizasyonuna sahip 30 şirketi kapsayan bu endeks, yatırımcılar için önemli bir referans noktası. Öte yandan, BIST 50 endeksi 10.838,01 seviyesine %0,43 yükseldi, çeşitlilik sunarak portföy oluşturma imkanı sağlıyor. BIST 100 endeksi ise 12.425,88 seviyesinde %0,33 arttı ve genel ekonomik iyimserliği işaret ediyor.

14 Ocak 2026 tarihinde BIST 30, 10:15 saatinde 13.619,23 seviyesinde işlem gördü. Günlük artış %0,47 olarak kaydedildi. Bu endeks, yüksek piyasa kapitalizasyonuna sahip 30 şirketi içeriyor. Yatırımcılar için belirleyici bir referans noktasıdır. Mevcut ekonomik koşullar BIST 30’un yükselişini destekliyor. Piyasa dinamikleri de bu durumu etkiliyor. Bu durum, piyasa oyuncularının risk iştahının arttığını gösteriyor.

BIST 50 endeksi ise 10:15 itibarıyla 10.838,01 seviyesinde işlem gördü. Günlük artış %0,43 olarak gerçekleşti. Bu endeks, 50 şirketi kapsıyor. BIST 30’a göre daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Yatırımcılar, BIST 50'nin sağladığı çeşitlilik sayesinde portföylerini dengeli oluşturabiliyorlar. Bu durum, piyasayı daha geniş bir perspektiften değerlendirmeye olanak tanıyor.

BIST 100 endeksi 14 Ocak 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 12.425,88 seviyesinde yer aldı. Günlük artış ise %0,33 olarak sergilendi. Bu endeks, Türkiye’deki en büyük 100 şirketi kapsıyor. Ayrıca, piyasanın genel sağlığı hakkında önemli bir gösterge niteliği taşıyor. BIST 100'deki yukarı yönlü hareket, genel ekonomik iyimserliği işaret ediyor. Yatırımcı güveninin artması da dikkate değer.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TRALT
48.68
3.790.857.405,84
% 0.45
11:03
ASELS
285
3.685.115.323,00
% -1.64
11:03
THYAO
285.75
2.505.995.930,25
% -0.44
11:03
EREGL
25.64
2.417.956.291,40
% 1.99
11:03
ASTOR
145.6
2.261.773.440,60
% 3.19
11:03
