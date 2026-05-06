Avustralya 50 günlük yakıt rezervi oluşturacak

Avustralya, Orta Doğu gerilimine karşı 7,2 milyar dolarlık yakıt güvenliği paketi açıkladı. Ülkede 50 günlük stratejik rezerv hedefleniyor.

Begüm Özkaynak
Yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini ithalatla karşılayan Avustralya'da, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle bazı bölgelerde arz sıkıntıları yaşanıyor.

Albanese, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, federal bütçe kapsamında yaklaşık 7,2 milyar dolarlık "Yakıt Güvenliği ve Dayanıklılık Paketi"nin devreye alınacağını duyurdu.

Paketin yakıt ve gübre tedarikinin artırılması ile stratejik rezervlerin genişletilmesini kapsadığını belirten Albanese, oluşturulacak rezervin özellikle kriz dönemlerinde arz kesintilerinin önüne geçmeyi amaçladığını kaydetti.

Albanese, yaklaşık 1 milyar litre kapasiteli rezerv sayesinde Avustralya'nın en az 50 günlük yakıtı ülke içinde bulundurmasının hedeflendiğini belirtti.

Açıklanan paket kapsamında yaklaşık 5,4 milyar dolar (yaklaşık 7,5 milyar Avustralya doları), yakıt ve gübre arzı ile depolamasını artırmak amacıyla kredi, sermaye, garanti, sigorta ve fiyat desteği gibi finansman mekanizmaları için kullanılacak.

Yaklaşık 2,3 milyar ABD doları (3,2 milyar Avustralya doları) ise devlet mülkiyetinde yakıt güvenliği rezervi oluşturulmasına ayrılacak, bu rezervin dizel ve havacılık yakıtı başta olmak üzere, uzun vadeli arzı desteklenecek.

Ayrıca, yakıt rafineri kapasitesinin artırılmasına yönelik fizibilite çalışmalarına yaklaşık 7,2 milyon ABD doları (10 milyon Avustralya doları) kaynak ayrılacak.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

