Popüler pizza zinciri 16 şubesini kapatıyor!

İngiltere’nin popüler pizza zincirlerinden Franco Manca, artan maliyetler nedeniyle 16 restoranını kapatma kararı aldı. Şirketin yeniden yapılanma süreci yüzlerce çalışanı etkileyebilir.

İngiltere’de restoran sektöründeki ekonomik baskı derinleşiyor. Özellikle yükselen vergiler, enerji maliyetleri ve işçilik giderleri, büyük zincirleri zorlamaya başladı. Son olarak ünlü pizza markası Franco Manca, finansal yeniden yapılandırma kapsamında 16 şubesini kapatma kararı aldı.

Şirketin bu adımı yaklaşık 225 çalışanın işini riske soktu.

"ARTIK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Şirket yönetimi, bazı restoranların mevcut ekonomik koşullarda faaliyetlerini sürdürmesinin mümkün olmadığını belirtti. Özellikle yüksek vergiler ve yetersiz desteklerin işletme maliyetlerini ciddi şekilde artırdığı ifade edildi.

Kapanacak restoranlar arasında Londra’daki bazı önemli lokasyonların da bulunduğu belirtiliyor. Özellikle markanın doğduğu Brixton şubesinin de risk altında olması dikkat çekti.

Yeniden yapılandırma planının onaylanmasıyla birlikte yüzlerce çalışanın işsiz kalabileceği konuşuluyor. Şirket yönetimi ise etkilenen çalışanlara destek verileceğini açıkladı.

Uzmanlara göre restoran sektöründe özellikle enerji, kira, vergi ve asgari ücret artışları işletmeleri ciddi şekilde zorluyor. İngiltere’de son dönemde çok sayıda restoran zinciri küçülme veya iflas sürecine girdi.

