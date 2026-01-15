FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 15 Ocak Perşembe 2026 BIST Yorumları

BIST piyasaları, 15 Ocak 2026 itibarıyla dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. BIST 30 endeksi, 13.519,41 puanla -0,02 değer kaybetti. BIST 50 endeksi, 10.771,54 seviyesine gerileyerek -0,06 düşüş yaşadı. BIST 100 endeksi ise 12.352,46 puanda -0,14 azaldı. Yatırımcılar, makroekonomik verileri ve piyasa gelişmelerini takip ederek stratejilerini belirlemeli. Piyasa belirsizliği, çeşitli fırsatlar sunabiliyor.

Ezgi Sivritepe

BIST 30 endeksi, 15 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 13.519,41 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim olarak -0,02 değer kaybetmiştir. Bu hafif düşüş, piyasalardaki dalgalanmaların bir göstergesi olabilir. Yatırımcıların karamsar bir hava içinde olduğu da dikkate alınmalıdır. BIST 30'daki büyük işletmelerin performansı, piyasa yönelimi açısından önemlidir. Yatırımcılar, yıllık hasılat ve karlılık rakamlarını dikkatle takip etmelidir. Olası piyasa gelişmelerine hazırlıklı olmak gerekmektedir.

BIST 50 endeksi, aynı tarihte saat 10:15'te 10.771,54 seviyesindedir. Günlük olarak -0,06 düşüş yaşamıştır. Bu durum, piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklanmaktadır. Olumsuz haber akışları da önemli bir etkendir. BIST 50, Türkiye’deki 50 büyük şirketin performansını yansıtmaktadır. Bu nedenle yatırımcılara geniş bir perspektif sunmaktadır. Dalgalanmalar, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştiren yatırımcılar için fırsatlar yaratabilir.

BIST 100 endeksi, 12.352,46 seviyesine gerileyerek günlük değişim olarak -0,14 değer kaybetmiştir. Düşüş, yatırımcıların izlediği makroekonomik verilerden kaynaklanmaktadır. Piyasa dinamiklerini de dikkate almak önemlidir. BIST 100, geniş bir temsiliyet sahibi olarak Türkiye'nin ekonomik sağlığına dair önemli sinyaller vermektedir. Yatırımcılar, bu tür düşüşlerde psikolojik etkilerini yönetmelidir. Piyasa koşullarına uygun hareket etmek, uzun vadeli kazanımları artırmada kritik rol oynayacaktır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
286
2.638.435.817,50
% 2.05
10:20
ASELS
291.25
1.916.172.529,25
% 1.13
10:20
YKBNK
36.84
1.504.540.938,56
% -1.07
10:20
KCHOL
194.4
978.686.834,60
% -0.05
10:20
TRALT
46.2
973.120.785,56
% -3.19
10:20
