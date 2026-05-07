Mahkeme kararını verdi: Aynı günde peş peşe iki iflas!

Ekonomik zorluklar firmaların iflas etmesine neden oluyor. Son olarak ise iki marka daha iflas bayrağını çekti. İşte iflas eden o firmalar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Yüksek maliyetler ve finansmana erişim zorluğu şirketlerin darboğaza girmesine neden oluyor. Ankara ve İstanbul ticaret siciline kayıtlı, alanlarında yıllardır faaliyet gösteren iki büyük anonim ve limited şirket hakkında mahkemeler tarafından resmen iflas kararı verildi.

TAKSİTLİ ARAÇ SATIŞI YAPIYORDU

Ankara’da sıfır ve ikinci el araç satışı pazarında önemli bir paya sahip olan, aynı zamanda "sertcar.com.tr" üzerinden Türkiye genelinde taksitli araç alım imkanı sunan Sertcar Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi sektöre veda etti.

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/1590 Esas sayılı dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda, Sincan merkezli 529249 Ticaret Sicil numaralı şirketin iflasına hükmetti.

Şirketin iflası, 29 Nisan 2026 tarihi saat 14:58 itibarıyla resmen açıldı. İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 166. maddesi gereğince karar ilanen tebliğ edildi.

16 YILDIR SEKTÖRDEYDİ

Tekstil ve dokuma kumaş imalatı sektöründe 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren, özellikle tekstil baskı alanında İstanbul'un tanınan üreticilerinden olan Akel Moda Baskı Sanayi Ve Limited Şirketi de maddi zorluklara daha fazla dayanamadı.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/1013 Esas sayılı dava dosyası kapsamında, İstanbul Büyükçekmece merkezli (738001-0 sicil numaralı) firmanın iflasına karar verdi.

Şirketin iflası 29 Nisan 2026 günü saat 10:42 itibarıyla kesinleşti. Kararın ardından Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü, 2026/26 İflas dosyası numarasıyla firmanın varlıklarının satışı ve tasfiye işlemlerine resmen başladı.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

